Eurolega, Milano si rialza: battuto il Villeurbanne per 75-66

Parte benissimo il 2025 di Olimpia Milano , che si rialza in Eurolega . La squadra di Ettore Messina riesce ad interrompere la striscia negativa di tre sconfitte consecutive nel 19° turno di regular season, superando l'Asvel Villeurbanne.

Olimpia Milano torna a vincere in Eurolega

All'Astroballe finisce 66-75 per Milano, che trova la decima vittoria stagionale e si ferma al decimo posto in classifica. Merito soprattutto di Nikola Mirotic (18 punti) e Zach Leday (17 punti). La rincorsa ai play-in torna dunque riparte in attesa del prossimo impegno, il 9 gennaio sul neutro di Belgrado contro il Maccabi Tel Aviv.