Eurolega, Milano ko: il Partizan Belgrado espugna il Forum

MILANO - Prima sconfitta del 2025 per l'Olimpia Milano in Eurolega, travolta 70-90 al Forum dal Partizan Belgrado. Dopo un primo tempo all'insegna dell'equilibrio, i campioni d'Italia in carica crollano nella ripresa sotto i colpi del trio Brown (26), Carlik Jones (24 e 9 assist) e soprattutto Tyrique Jones (22, 8/8 da due, 7 rimbalzi e 31 di valutazione). I serbi scappano via (61-74 al 35') e non rallentano nemmeno nel finale, ribaltando anche il doppio confronto (all'andata i biancorossi vinsero 88-81 a Belgrado). A coach Messina, comunque in piena zona play-in con il record 12-10, non bastano i 16 punti a testa di Mirotic e Shields.