Eurolega, Virtus Bologna travolta a Istanbul: contro il Fenerbahce arriva il 17° ko

ISTANBUL (TURCHIA) - Terzo ko consecutivo (il secondo in Eurolega) per la Virtus Bologna. Nel 24° turno dell'ex Coppa dei Campioni, i bianconeri di coach Dusko Ivanovic crollano 95-81 sul parquet dell'Ulker Sports Arena contro i padroni di casa del Fenerbahce, trascinati dai 17 punti di Guduric, i 15 di McCollum, i 12 di Colson e gli 11 di Sanli. Alle 'Vu-nere' non bastano invece i 35 punti di Shengelia (career-high in Eurolega e top scorer della partita), i 12 di Cordinier e gli 11 di Morgan.