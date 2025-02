Eurolega, Virtus ancora ko: il Partizan espugna Bologna

BOLOGNA - Ennesima serata di coppa amara per la Virtus Bologna, sconfitta in casa per 71-81 dal Partizan Belgrado nella 25ª giornata di Eurolega. Per la squadra di coach Ivanovic, oggi anche priva di Clyburn e Zizic. si tratta della 18ª sconfitta stagionale nella massima competizione internazionale per club.