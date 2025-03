Eurolega, Milano ko con il Paris: TJ Shorts trascinatore con 24 punti

- Si ferma la corsa dell' EA7 Emporio Armani Milano verso. Nella 30ª giornata della stagione regolare, il quintetto di coach Ettore Messina ha perso contro il Paris con il punteggio di. Milano era reduce dalla vittoria contro la Stella Rossa a Belgrado. Questa sconfitta rappresenta il 14º ko per la squadra meneghina, che ha ottenuto 16 vittorie in totale.per la squadra italiana, mentreè stato il miglior marcatore per i francesi con 24 punti oltre a 10 assist. Milano paga la miriade di palle perse (13, contro appena 11 assist), una prova insoddisfacente di LeDay (14), Shields (10) e Mirotic (6), che sistemano i numeri solo a gara chiusa, e l'incapacità di contenere le fiammate del folletto TJ Shorts. Dopo Parigi, Milano giocherà a Madrid contro il Real, in casa con il Barcellona prima di finire a Bologna contro la Virtus e in casa con il Baskonia, queste ultime due squadre ormai eliminate dal torneo.