Eurolega: Milano sfiora il bis a Belgrado ma cede al Partizan, infortunio per Shields

Eurolega, Milano sfiora il bis a Belgrado ma cede al Partizan

Dopo essere stata sotto anche di 20 (53-33, dopo un parziale di 23-5), l'Olimpia risale la china e nel finale ha a disposizione il tiro per vincere, ma la tripla di Guduric (12 e 8 assist) è corta e a festeggiare il successo così sono i serbi. Per Milano bene anche Shields (21 punti ma lo statunitense naturalizzato danese è uscito per un problema all'inguine, con il coach Ettore Messina che dopo la partita si è detto "preoccupato") e Brooks (12 con 4/6 da tre). Fatica invece a tenere sugli esterni con le fiammate di Brown (20) e Jones (15) a spaccare la difesa. Per Milano prossimo appuntamento in Eurolega giovedì prossimo (9 ottobre) contro il Monaco.