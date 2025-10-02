Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
Eurolega: Milano sfiora il bis a Belgrado ma cede al Partizan, infortunio per Shields

A 48 ore dalla vittoria contro la Stella Rossa arriva un ko per l'Olimpia, battuta 80-78 in Serbia e ora in ansia per il problema all'inguine accusato dal danese
2 min

BELGRADO (SERBIA) - Bis solo sfiorato a Belgrado dall'EA7 Milano che, a 48 ore dalla vittoria ottenuta martedì contro la Stella Rossa, viene invece battuta 80-78 dal Partizan

Eurolega, Milano sfiora il bis a Belgrado ma cede al Partizan

Dopo essere stata sotto anche di 20 (53-33, dopo un parziale di 23-5), l'Olimpia risale la china e nel finale ha a disposizione il tiro per vincere, ma la tripla di Guduric (12 e 8 assist) è corta e a festeggiare il successo così sono i serbi. Per Milano bene anche Shields (21 punti ma lo statunitense naturalizzato danese è uscito per un problema all'inguine, con il coach Ettore Messina che dopo la partita si è detto "preoccupato") e Brooks (12 con 4/6 da tre). Fatica invece a tenere sugli esterni con le fiammate di Brown (20) e Jones (15) a spaccare la difesa. Per Milano prossimo appuntamento in Eurolega giovedì prossimo (9 ottobre) contro il Monaco.

 

 

 

© RIPRODUZIONE RISERVATA

