Eurolega, Morgan non basta: Virtus Bologna sconfitta a Valencia

Dopo il doppio successo al debutto, arriva la doppia sconfitta al secondo turno: come l'Olimpia Milano, ko con il Partizan, anche gli emiliani si arrendono ai levantini
1 min

Dalla doppia gioia per i successi alla prima giornata, alla delusione per il doppio ko al secondo turno, per le formazioni italiane impegnate in Eurolega. Come l'Olimpia Milano, che al debutto aveva battuto la Stella Rossa, ma che si è poi inchinata all'altra squadra di Belgrado, beffata dal Partizan, anche la Virtus Bologna, reduce dal successo sul Real Madrid, cade al passo successivo, sconfitta 103-94 sul parquet di Valencia.

Non basta Morgan alle Vu Nere

Non sfigurano le Vu Nere in casa dei levantini, che però si impongono alla distanza, trascinati da Segio Larrea, grande protagonista del match, anche oltre i 23 punti a referto. Alla squadra di Dusko Ivanovic non bastano un grande Matt Morgan, autore di 24 punti, ed i 15 punti a testa messi a segno da Edwards e Alston.

Ora però gli emiliani sono già pronti a voltare pagina, con l'esordio in campionato contro il Napoli al PalaDozza, mentre il prossimo impegno in Eurolega arriverà il 9 ottobre, in casa del Paris Basketball.

 

