Eurolega: Milano batte il Paris e si rialza, Virtus Bologna ko sul parquet del Bayern Monaco

EA7 Milano, vittoria scacciacrisi contro il Paris

Vittoria scacciacrisi per l'EA7 Milano, la prima casalinga stagionale in Eurolega, che supera il Paris Basketball con un'ottima prova (86-77) ed evita così il terzo ko consecutivo. Davanti ai 7mila spettatori del Forum la squadra di Ettore Messina è determinata per tutti i 40': soffre Hifi (24) ma riesce a contenere le altre bocche da fuoco francesi. Mannion è un 'frullatore' (10 punti in 12'), Ricci sfiora la doppia doppia (9 punti, 10 rimbalzi), Booker domina l'area (13), mentre Shields (10) e Brooks (12 con 3/5 da tre) comandano le operazioni in ala. "Abbiamo fatto uno splendido lavoro", dice poi un soddisfatto Messina a fine partita.

La Virtus Bologna cade sul parquet del Bayern Monaco

Niente da fare invece per la Virtus Bologna che esce sconfitta dal parquet del Bayern Monaco, capace di imporsi con il punteggio di 86-70. Le 'Vu Nere', nonostante i 17 punti di Smailagic e i 16 di Edwards, incassano così la seconda sconfitta consecutiva dopo quella con lo Zalgiris.