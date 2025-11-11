Eurolega, la Virtus torna al successo contro l'Anadolu Efes

BOLOGNA - Dopo tre sconfitte consecutive, la Virtus Bologna torna al successo in Eurolega battendo i turchi dell'Anadolu Efes con il punteggio di 99-89. Al Paladozza i padroni di casa conducono la partita dall’inizio e chiudono il primo quarto avanti di quattro punti (28-24). Nel secondo quarto i turchi si riportano in parità, ma all’intervallo il margine di vantaggio della formazione virtussina resta di +3 (48-45). L’equilibrio permane anche nel terzo quarto dove i padroni di casa riescono a mantenere il vantaggio di tre punti (76-73). I due quintetti continuano a battagliare sul parquet, la Virtus trova l’allungo vincente e si porta a +9 (86-77), i turchi provano a rientrare in partita ma quando arriva la sirena a esultare sono i padroni di casa: finisce 99-89. Man of the match Carsen Edwards che mette a referto 21 punti, agli ospiti non bastano i 25 punti messi a segno da Larkin. Prima del match emozionante ricordo per "Sugar" Ray Richardson, ex Virtus, scomparso oggi all'età di 70 anni.