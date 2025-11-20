Olimpia Milano-Hapoel diretta Eurolega: segui la partita, risultato LIVE
MILANO - Dopo la straordinaria impresa contro l’Olympiacos, altra notte di gala per l’Olimpia Milano in Eurolega. Al Forum, per la dodicesima giornata di regular season, infatti arriva l’Hapoel Tel Aviv, formazione che - insieme alla Stella Rossa di Belgrado - detiene il miglior record della competizione con otto vittorie e tre sconfitte. Il quintetto di coach Messina è in piena zona play-in con sei successi e cinque sconfitte e cerca continuità. Segui la diretta del big match sul sito de Il Corriere dello Sport - Stadio.
20:25
Milano e Hapoel completano il riscaldamento: è tutto pronto al Forum
Le due formazioni completano il riscaldamento di rito: è tutto pronto al Forum di Assago. Ora la presentazione delle due squadre.
20:23
Dove vedere Milano-Hapoel in tv e streaming
La sfida tra l'Olimpia e gli israeliani sarà visibile su Sky Sport Uno (canale 201), con la diretta streaming garantita da SkyGO e Now TV.
20:21
Come arriva Milano al big match con l'Hapoel
I biancorossi arrivano alla super sfida con l'Hapoel capolista in un ottimo momento di forma. L'Olimpia ha infatti ha una striscia aperta di quattro vittorie - Paris, Efes, Asvel e Olympiacos - e vuole continuare a stupire.
20:19
Olimpia Milano, Messina può sorridere: recuperati LeDay e Bolmaro
Il coach dell'Olimpia recupera i pezzi: rientra infatti Zach LeDay dopo l’infortunio patito a Istanbul contro l’Efes. Ci sarà anche Leandro Bolmaro che aveva salto l’ultima sfida di campionato persa, al Forum, contro Trapani.
20:15
Eurolega, Milano-Hapoel Tel Aviv: a che ora inizia il match
La sfida tra l'Olimpia e gli israeliani, valida per la dodicesima giornata della regular season di Eurolega, è in porgramma oggi - giovedì 20 novembre - al Forum di Assago. Palla a due alle 20:30.