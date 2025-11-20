Olimpia Milano-Hapoel diretta Eurolega: segui la partita, risultato LIVE

MILANO - Dopo la straordinaria impresa contro l’ Olympiacos , altra notte di gala per l’ Olimpia Milano in Eurolega . Al Forum, per la dodicesima giornata di regular season, infatti arriva l’ Hapoel Tel Aviv , formazione che - insieme alla Stella Rossa di Belgrado - detiene il miglior record della competizione con otto vittorie e tre sconfitte. Il quintetto di coach Messina è in piena zona play-in con sei successi e cinque sconfitte e cerca continuità. Segui la diretta del big match sul sito de Il Corriere dello Sport - Stadio .

20:25

Milano e Hapoel completano il riscaldamento: è tutto pronto al Forum

Le due formazioni completano il riscaldamento di rito: è tutto pronto al Forum di Assago. Ora la presentazione delle due squadre.

20:23

Dove vedere Milano-Hapoel in tv e streaming

La sfida tra l'Olimpia e gli israeliani sarà visibile su Sky Sport Uno (canale 201), con la diretta streaming garantita da SkyGO e Now TV.

20:21

Come arriva Milano al big match con l'Hapoel

I biancorossi arrivano alla super sfida con l'Hapoel capolista in un ottimo momento di forma. L'Olimpia ha infatti ha una striscia aperta di quattro vittorie - Paris, Efes, Asvel e Olympiacos - e vuole continuare a stupire.

20:19

Olimpia Milano, Messina può sorridere: recuperati LeDay e Bolmaro

Il coach dell'Olimpia recupera i pezzi: rientra infatti Zach LeDay dopo l’infortunio patito a Istanbul contro l’Efes. Ci sarà anche Leandro Bolmaro che aveva salto l’ultima sfida di campionato persa, al Forum, contro Trapani.

20:15

Eurolega, Milano-Hapoel Tel Aviv: a che ora inizia il match

La sfida tra l'Olimpia e gli israeliani, valida per la dodicesima giornata della regular season di Eurolega, è in porgramma oggi - giovedì 20 novembre - al Forum di Assago. Palla a due alle 20:30.

Unipol Forum di Assago - Milano