venerdì 5 dicembre 2025
Eurolega, Bologna si rilancia, Milano perde ancora

Una vittoria e una sconfitta per le italiane nei match del 14° turno: la Virtus torna al successo superando Dubai, l'Olimpia cade contro il Baskonia
TagsEurolegaVirtus BolognaOlimpia Milano

Una vittoria e una sconfitta per le italiane impegnate nella giornata numero 14 di Eurolega. Si rilancia Bologna, che alla Virtus Arena batte in volata 79-78 Dubai e sale a quota 14 in classifica. Con 23 punti è Edwards il top scorer della squadra di Ivanovic, ma ad essere decisivo è soprattutto Vildoza, che prima centra la tripla del sorpasso a meno di trenta secondi dalla sirena e poi recupera la palla nell'ultima azione dei rivali, riportando al successo le Vu Nere, dopo l'amaro ko col Fenerbahce.

Milano cede nel finale

Settimo ko stagionale, il secondo nelle ultime tre uscite, per l'Olimpia Milano, che ancora non rende come vorrebbe Peppe Poeta e che cede alla distanza contro il Baskonia. Alla Buesa Arena di Vitoria, i padroni di casa si impongono per 88-78 sui meneghini, che restano comunque ancora in corsa per i playoff. Prossimo appuntamento per provare a rifarsi, l'11 dicembre al Forum contro il Panathinaikos.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

