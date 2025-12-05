Eurolega, Bologna si rilancia, Milano perde ancora

Una vittoria e una sconfitta per le italiane impegnate nella giornata numero 14 di Eurolega. Si rilancia Bologna, che alla Virtus Arena batte in volata 79-78 Dubai e sale a quota 14 in classifica. Con 23 punti è Edwards il top scorer della squadra di Ivanovic, ma ad essere decisivo è soprattutto Vildoza, che prima centra la tripla del sorpasso a meno di trenta secondi dalla sirena e poi recupera la palla nell'ultima azione dei rivali, riportando al successo le Vu Nere, dopo l'amaro ko col Fenerbahce.