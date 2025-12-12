Ghoulam: "Amo il basket e la Nba"
L'ex campione del Napoli all’Unipol Arena di Milano per il match di Eurolega vinto da Olimpia Milano contro Panathinaikos
Faouzi Ghoulam all'Unipol Arena di Milano per il match di Eurolega vinto da Olimpia Milano contro Panathinaikos. È intervenuto ai microfoni di Sky per raccontare la sua passione: "Amo il basket. In particolare la NBA. Infatti ogni volta che vado negli States ne approfitto per andare a vedere qualche partita. Nel Christmas Day vedrò Clippers vs Rockets. Gli americani sono bravissimi nell'organizzazione di eventi sportivi e per me è molto formativo studiarli da vicino. Da un punto di vista tecnico sono convinto che ogni sport abbia dei suoi concetti specifici che possono però tornare utili anche in discipline diverse. È così anche tra basket e calcio". Tutte le volte che va negli States Ghoulam non perde occasione per vedere dal vivo i campioni della NBA. Quest'anno sarà a Los Angeles per il Christmas Day per il match tra Clippers e Rockets.© RIPRODUZIONE RISERVATA