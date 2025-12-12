Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
venerdì 12 dicembre 2025
Corriere dello Sport.it
Ghoulam: "Amo il basket e la Nba"

L'ex campione del Napoli all’Unipol Arena di Milano per il match di Eurolega vinto da Olimpia Milano contro Panathinaikos
1 min
Faouzi Ghoulam all’Unipol Arena di Milano per il match di Eurolega vinto da Olimpia Milano contro Panathinaikos. È intervenuto ai microfoni di Sky per raccontare la sua passione: “Amo il basket. In particolare la NBA. Infatti ogni volta che vado negli States ne approfitto per andare a vedere qualche partita. Nel Christmas Day vedrò Clippers vs Rockets. Gli americani sono bravissimi nell’organizzazione di eventi sportivi e per me è molto formativo studiarli da vicino. Da un punto di vista tecnico sono convinto che ogni sport abbia dei suoi concetti specifici che possono però tornare utili anche in discipline diverse. È così anche tra basket e calcio”. Tutte le volte che va negli States Ghoulam non perde occasione per vedere dal vivo i campioni della NBA. Quest’anno sarà a Los Angeles per il Christmas Day per il match tra Clippers e Rockets.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

