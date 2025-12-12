Corriere dello Sport.it
venerdì 12 dicembre 2025
Eurolega, prima sconfitta interna per la Virtus Bologna© CIAMILLO E CASTORIA

Eurolega, prima sconfitta interna per la Virtus Bologna

Le V Nere ko nella 15ª giornata, dopo sette vittorie conscutive alla Virtus Arena: la capolista Hapoel Tel Aviv si impone per 79-74
1 min
BOLOGNA - Prima sconfitta interna in Eurolega per la Virtus Bologna, che dopo sette successi consecutivi, cade contro la capolista Hapoel Tel Aviv. Israeliani che proseguono la loro serie postiva, con 11 vittorie e quattro sconfitte.

La Virtus osa, ma cede nell'ultimo quarto

Alla Virtus Arena si impone dunque l'Hapoel, che continua a stupire. La squadra israeliana passa per 79-74, ribaltando il risultato nell'ultimo quarto, dopo che i ragazzi di Dusko Ivanovic avevano condotto gran parte del match in vntaggio. Non bastano alle V Nere i 21 punti di Morgan, gli ospiti replicano con i 22 messi a segno daElijah Bryant e con i 21 di Dan Oturu, entrambi protagonisti del parziale decisivo.

