Eurolega, prima sconfitta interna per la Virtus Bologna
BOLOGNA - Prima sconfitta interna in Eurolega per la Virtus Bologna, che dopo sette successi consecutivi, cade contro la capolista Hapoel Tel Aviv. Israeliani che proseguono la loro serie postiva, con 11 vittorie e quattro sconfitte.
La Virtus osa, ma cede nell'ultimo quarto
Alla Virtus Arena si impone dunque l'Hapoel, che continua a stupire. La squadra israeliana passa per 79-74, ribaltando il risultato nell'ultimo quarto, dopo che i ragazzi di Dusko Ivanovic avevano condotto gran parte del match in vntaggio. Non bastano alle V Nere i 21 punti di Morgan, gli ospiti replicano con i 22 messi a segno daElijah Bryant e con i 21 di Dan Oturu, entrambi protagonisti del parziale decisivo.