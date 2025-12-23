Corriere dello Sport.it
Eurolega, una brutta Olimpia Milano va ko a Dubai

Passo falso per la squadra di Poeta, sconfitta 99-92 dagli emiratini, nonostante le belle prestazioni di Nebo e Shields
1 min
Seconda sconfitta consecutiva in Eurolega per l'Olimpia Milano, che nel 18° turno si arrende anche a Dubai dopo il ko con il Fenerbahce. Nona sconfitta nella competizione per la squadra di Poeta, che perde l'occasione di guadagnare punti preziosi in proiezione play-in.

Anatomia di una sconfitta: primo e ultimo quarto disastrosi

L'Olimpia Milano si arrende 99-92, ma il punteggio finale non rende giustizia alla squadra di casa. Il Dubai Basketball, infatti, domina la partita ben oltre il vantaggio, restando sempre avanti già dalla prima frazione. Per i ragazzi di coach Poeta solamente la soddisfazione di essere almeno restati sempre in scia, tentando in ogni modo di tornare in partia. Fatali per la squadra italiana, un primo quarto horror e un avvio di ultima frazione incerto, che hanno spianato la strada per il successo dei Turchi. Questo nonostante le prestazioni di Nebo, autore di 15 punti, e di Shields.

