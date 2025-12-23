Eurolega, una brutta Olimpia Milano va ko a Dubai

Anatomia di una sconfitta: primo e ultimo quarto disastrosi

L'Olimpia Milano si arrende 99-92, ma il punteggio finale non rende giustizia alla squadra di casa. Il Dubai Basketball, infatti, domina la partita ben oltre il vantaggio, restando sempre avanti già dalla prima frazione. Per i ragazzi di coach Poeta solamente la soddisfazione di essere almeno restati sempre in scia, tentando in ogni modo di tornare in partia. Fatali per la squadra italiana, un primo quarto horror e un avvio di ultima frazione incerto, che hanno spianato la strada per il successo dei Turchi. Questo nonostante le prestazioni di Nebo, autore di 15 punti, e di Shields.