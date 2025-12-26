Eurolega, la Virtus si sveglia tardi: Olympiacos corsaro a Bologna

Sconfitta pesante per la Virtus Bologna , che nel 18° turno di Eurolega rimedia un ko casalingo contro l' Olympiacos Pireo , facendo registrare un passo indietro rispetto alla doppia sfida di Belgrado con Partizan e Stella Rossa e nella corsa ad un posto nei play-in.

Le V Nere si svegliano tardi

La Virtus non ha un cattivo impatto con il match e chiude in vantaggio un primo quarto equilibrato, che si chiude sul 25-23, ma poi la partita prende tutta un'altra piega, con Tyler Dorsey a trascinare l'Olympiacos, chiuderà con 23 punti. I greci diventano così padroni del campo e arrivano all'intervallo lungo con un vantaggio di +9 sugli emiliani. Il terzo quarto è addirittura a senso unico e si chiude con un clamoroso 77-60 a favore degli ellenici. Nell'ultima frazione arriva la veemente reazione della Virtus, che si riporta a un tiro da tre dall'Olympiacos, ma che non riesce a concretizzare la rimonta e si arrende 94-97. Vildoza, con 17 punti, il miglior marcatore delle V Nere.