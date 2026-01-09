Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
venerdì 9 gennaio 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Eurolega, l’Olimpia batte l'Anadolu Efes per 87-74 e sale al decimo posto

All'Allianz Cloud la formazione milanese celebra nel migliore dei modi i 90 anni: Brooks protagonista assoluto, mette a referto 31 punti
1 min
TagsBasketEurolegaOlimpia Milano

MILANO - L’Olimpia Milano festeggia nel migliore dei modi i 90 anni dalla fondazione del club. La formazione meneghina all'Allianz Cloud supera in rimonta l'Anadolu Efes per 87-74 e aggancia il decimo posto. Il protagonista della serata è Brooks che mette a referto 31 punti. L’avvio dell’Olimpia non è ottimale, i padroni di casa partono con il piede sbagliato precipitando fino a -14 (16-30). Dopo l’intervallo l'Olimpia avvia il riscatto con un parziale di 12-0.  Successivamente si porta avanti nella contesa (50-49) e piazza la strappo allungando fino ad arrivare a un parziale di +18 (81-63). Il finale è in totale controllo. 

Acquista ora il tuo biglietto! Segui dal vivo la partita.© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Eurolega

Da non perdere

Trapani Shark, le critiche della stampa esteraLa Luiss Basket torna al successo contro Latina

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS