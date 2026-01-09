Eurolega, l’Olimpia batte l'Anadolu Efes per 87-74 e sale al decimo posto

MILANO - L’Olimpia Milano festeggia nel migliore dei modi i 90 anni dalla fondazione del club. La formazione meneghina all'Allianz Cloud supera in rimonta l'Anadolu Efes per 87-74 e aggancia il decimo posto. Il protagonista della serata è Brooks che mette a referto 31 punti. L’avvio dell’Olimpia non è ottimale, i padroni di casa partono con il piede sbagliato precipitando fino a -14 (16-30). Dopo l’intervallo l'Olimpia avvia il riscatto con un parziale di 12-0. Successivamente si porta avanti nella contesa (50-49) e piazza la strappo allungando fino ad arrivare a un parziale di +18 (81-63). Il finale è in totale controllo.