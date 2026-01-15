Corriere dello Sport.it
giovedì 15 gennaio 2026
Eurolega, Virtus corsara a Dubai, l'Olimpia si butta via© marchi

Eurolega, Virtus corsara a Dubai, l'Olimpia si butta via

Bologna torna a vincere trascinata da un Niang incontenibile, Milano rimontata in casa dalla Stella Rossa
1 min
TagsEurolegaOlimpia MilanoVirtus Bologna

Una vittoria e una sconfitta in Eurolega per le formazioni italiane impegnate entrambe in serata, nella 22ª giornata della regular season. Bel successo per le "Vu Nere" in casa di Dubai sconfitta bruciante per Milano contro la Stella Rossa.

Niang formarto NBA per la Virtus Bologna

Nel successo di Dubai brilla la stellina azzurra di Niang, che gioca una gara gigantesca, chiusa con 17 punti e 17 rimbalzi. Convincente in ogni caso la prestazione tutta della Virtus Bologna, che si impone per 80-72 e aggancia a quota 11 successi l'Olimpia Milano.

Non basta Shields all'Olimpia Milano

Operazione sorpasso non riuscita per l'Olimpia Milano di Peppe Poeta, che dopo due successi consecutivi, si arrende in casa proprio contro la Stella Rossa, che si impone per 104-96. Un peccato per i padroni di casa, cui non bastano i 22 punti dello scatenato Shields. Il tracollo arriva nel momento peggiore, in apertura di 4° quarto, quando i meneghini si fanno recuperare dall'80-72 a favore, senza più avere tempo e modo di reagire.

 

