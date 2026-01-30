Corriere dello Sport.it
Eurolega, impresa Virtus: Monaco ko 84-82, decide Vildoza sulla sirena© marchi

Eurolega, impresa Virtus: Monaco ko 84-82, decide Vildoza sulla sirena

A pochi secondi dalla fine grande giocata dell’argentino che fa esultare la squadra di Bologna
2 min

Vittoria pazzesca e pesantissima per la Virtus Bologna, che espugna il campo del Monaco per 84-82 nel Round 25 di Eurolega, rilanciando con forza le proprie ambizioni Play-In. A decidere il match è la tripla di Luca Vildoza, che a 4 secondi dalla fine firma il sorpasso definitivo e gela la Salle Gaston Médecin. Un colpo da campione che corona una prestazione di enorme carattere della squadra di Dusko Ivanovic, capace di imporsi nonostante le pesanti assenze di Edwards, Pajola e Smailagic.

Virtus Bologna, che vittoria in Eurolega

La Virtus bissa così il successo esterno di Dubai e infligge il terzo ko consecutivo ai monegaschi, sempre più in difficoltà. A brillare sopra tutti è Derrick Alston Jr., eletto MVP della serata: 19 punti in soli 22 minuti, di cui ben 18 nel primo tempo, chiuso con un clamoroso 7/8 al tiro (7/10 complessivo). Una prova di efficienza e qualità che ha tenuto Bologna sempre agganciata al match. Al Monaco non bastano i 17 punti e 9 assist di Mike James, né i 14 di Blossomgame, in una serata che conferma il momento nerissimo del club del Principato. Dopo il tracollo interno all’overtime contro la Stella Rossa, arriva un’altra sconfitta casalinga che lascia il segno. Con questo successo, la Virtus sale a 12-13 di record, agganciando idealmente anche Milano – vittoriosa contro il Partizan Belgrado – e resta pienamente in corsa per un posto al Play-In. Una vittoria che vale molto più di due punti: è un segnale forte all’Eurolega e una dimostrazione di identità, carattere e ambizione.

