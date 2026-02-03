L'Olimpia Milano travolge il Baskonia in Eurolega: Poeta batte Galbiati nel derby azzurro
L'Olimpia Milano travolge il Baskonia 109-89 grazie al risveglio di Devin Booker (21 punti), all'impatto dalla panchina di Flaccadori (10 punti) e a un eccellente 14/24 da tre punti. L'EA7 supera l'emergenza infortuni (out Nebo e Bolmaro) e batte nettamente i baschi nel derby tra i giovani coach italiani Poeta e Galbiati. La partita ha ritmi altissimi, con difese permissive: dopo i primi 20 minuti le due squadre avevano già totalizzato 113 punti (57-56 Olimpia), sfiorando i record europei.
Olimpia, quanti applausi per Booker
Nella ripresa Milano alza l'intensità difensiva, limita Howard (21 punti ma solo uno nella seconda metà) e piazza un break decisivo di 24-7 (79-63). Da quel momento è dominio assoluto, con il vantaggio che cresce fino al +23 (101-78) e sei giocatori in doppia cifra. Booker, tra l'altro, esce tra gli applausi scroscianti del pubblico di casa. Venerdì l'Olimpia cercherà il tris consecutivo, in trasferta a Lione contro l'Asvel. Da segnalare che quella di stasera è stata la 13esima affermazione nella massima competizione continentale, a fronte di altrettante sconfitte.