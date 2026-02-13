EA7 Milano, tracollo in Eurolega: Dubai domina e passa all'Allianz Cloud

Eurolega, Milano crolla in casa contro Dubai

Un brutto passo falso, l'ennesimo interno, l'ennesimo in uno scontro diretto. La sconfitta di Milano sul parquet dell'Allianz Cloud è scritta nella ripresa, con un terzo periodo scialbo: il parziale che porta al 56-73 è la pietra tombale sulla gara. Al quintetto di coach Poeta (privo di Bolmaro e Nebo) non bastano i 19 di Guduric: sull'altro fronte Kabengele (top-scorer della partita) domina sotto i tabelloni (con una doppia doppia da 22 e 10 rimbalzi) e trascina al successo Dubai. Per l'Olimpia, che ha perso una sorta di scontro diretto per accedere al play-in, è la 14ª sconfitta nella manifestazione continentale a fronte di altrettante vittorie.