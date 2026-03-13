Eurolega, Milano-Maccabi 96-87: Olimpia ancora in corsa per i play-in

L’Olimpia Milano continua a crederci. Nel 31° turno di Eurolega l’EA7 supera 96-87 il Maccabi Tel Aviv all’Allianz Cloud e mantiene vive le speranze di agganciare i play-in, oggi distanti appena due punti. La squadra di coach Poeta gioca una gara solida e trova nei 19 punti di Nebo e nei 17 di Shields i protagonisti principali della serata. Con questo successo Milano sale a quota 32 in classifica e allunga proprio sugli israeliani, confermando un periodo estremamente positivo. Negli ultimi quaranta giorni, infatti, l’Olimpia ha raccolto 10 vittorie e solo due sconfitte tra Serie A, Coppa Italia ed Eurolega. Ora l’attenzione si sposta sul campionato: domenica è in programma il big match alla Virtus Arena contro Bologna, mentre il 20 marzo arriverà la delicata trasferta europea sul campo del Fenerbahce.