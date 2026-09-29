Olimpia Milano-Virtus Bologna, Eurolega basket: data, orario e dove vedere il match in tv e streaming

MILANO - Cresce l'attesa per Olimpia Milano-Virtus Bologna , seconda giornata della regular season di Eurolega 2026/27 . All' Unipol Forum di Assago si sfidano, nel derby d'Italia in salsa continentale, i biancorossi di coach Giuseppe Poeta e le Vu nere , guidate in panchina da Alex Mumbrù dopo il recente confronto in semifinale di Supercoppa che ha visto prevalere i meneghini . Reduci da un esordio europeo tutt'altro che indimenticabile - Olimpia ko a Belgrado con il Partizan e Virtus sconfitta a Istanbul dal Fenerbahce - le due formazioni si sono subito riscattate al debutto in Serie A : Burnell ha trascinato i campioni d'Italia in carica nel sofferto successo casalingo contro Trieste . Alston Jr. e compagni hanno invece espugnato Masnago , superando con un +21 la quotata Varese . Ora la sfida continentale che sa già di snodo chiave per le ambizioni di post season delle due compagini nella massima competizione per club in Europa .

Olimpia Milano-Virtus Bologna, i precedenti

Sono 136 i confronti diretti disputati, in tutte le competizioni, tra Olimpia e Virtus e il bilancio sorride ai meneghini, avanti 126 a 100. I confronti diretti in Eurolega sono invece 11 con vittorie Virtus e 5 affermazioni milanesi, mentre l'unico successo biancorosso nella fase a eliminazione diretta risale alla stagione 1996/97 quando l’Olimpia, campione d'Italia in carica con Franco Marcelletti in panchina, eliminò la Virtus agli ottavi di finale vincendo 2-1 la serie. Le due squadre si sono poi ritrovate in Europa 15 anni più tardi, a partire dalla stagione 2022/23. Nel complesso, l’Olimpia conduce 5-1 nelle gare giocate a Milano, ma non è mai riuscita a prevalere a Bologna in una competizione internazionale.

Olimpia Milano-Virtus Bologna in Eurolega, data e orario

Il derby d'Italia tra biancorossi e bianconeri, valido per la seconda giornata della regular season di Eurolega 2026/27, è in programma oggi - martedì 29 settembre - all'Unipol Forum di Assago. Palla a due alle ore 20:30.

Olimpia Milano-Virtus Bologna in Eurolega: dove vedere il match in tv e streaming

Il match tra Olimpia e Virtus sarà visibile in diretta tv su Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Basket (205), nonché in diretta streaming su SkyGo, NOW e EuroleagueTV. Disponibile anche la diretta testuale sul nostro sito, corrieredellosport.it.

CLICCA QUI PER ACQUISTARE I BIGLIETTI DI OLIMPIA MILANO-VIRTUS BOLOGNA

Olimpia Milano, coach Poeta e capitan Ricci presentano il match

"Ci aspettiamo una partita molto dura: non dovremo in alcun modo pensare a quanto è successo in Supercoppa, perché ogni partita è diversa e la Virtus ha dimostrato di avere qualità tecniche e atletismo nelle partite giocate con Fenerbahce e Varese". Sono le parole del coach dell'Olimpia Milano, Peppe Poeta, intervenuto nella conferenza stampa di presentazione della partita. "Per noi sarà fondamentale la transizione difensiva e dare valore ad ogni possesso in attacco per prevenire il loro gioco in campo aperto". Gli fa eco, in sala stampa, il capitano biancorosso, Giampaolo 'Pippo' Ricci: "Per noi è già una partita molto importante dopo il brutto avvio di Belgrado", sottolinea il grande ex di giornata. "Mi aspetto che i nostri tifosi ci diano un po’ di spinta nei momenti in cui ne avremo bisogno. Sul campo sarà essenziale limitare la transizione della Virtus e imporre il nostro modo di giocare a pallacanestro".

Virtus Bologna, la carica di Mumbrù: "Stiamo migliorando e vogliamo dimostrarlo a Milano"

"Partita dura, si tratta della nostra terza partita di fila in trasferta: giocheremo contro una grande squadra, che dopo la sconfitta alla prima vorrà sicuramente rifarsi in Eurolega in casa", sottolinea il coach spagnolo delle Vu nere in conferenza stampa. "Abbiamo già giocato contro di loro in Supercoppa: stiamo migliorando e vogliamo dimostrarlo già a partire da domani".