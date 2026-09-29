Olimpia Milano-Virtus Bologna diretta Eurolega: segui il derby italiano in Europa, il risultato LIVE

Torna l' Eurolega e per le formazioni italiane in lizza è già un derby pesante quello che metterà di fronte Milano e Bologna dopo i ko al debutto rimediati rispettivamente contro Partizan Belgrado e Fenerbahce . L'appuntamento dell'Unipol Forum di Assago dunque, lungi dall'essere decisivo per il prosieguo della competizione, rappresenterà un viatico per le ambizioni delle squadre di Poeta e Mumbrù , intenzionate a riscattarsi dopo le magre figure rimediare nella scorsa edizione. Segui la diretta del match e tutti gli aggiornamenti sul sito del Corriere dello Sport-Stadio

21:10

La Virtus accorcia le distanze: 41-31

Tripla di Edwards, poi tap in di Diarra: parziale di 5-0 per la Virtus che torna a -10.

21:08

Milano prende il largo: 41-26

Burnell guadagna l'ennesimo rimbalzo sotto canestro e insacca: 41-26 per Milano.

21:04

Milano vola a +13: 37-24 per l'Olimpia

Mattews insacca dalla distanza e porta Milano sul +13. I campioni d'Italia avanti 37-24.

21:00

Mini rissa in campo

Si scaldano gli animi: Hackett e Mattews si strattonano e i compagni entrano in scena. Momenti di tensione in campo.

20:58

Burnell a segno: time out per la Virtus

Jason Burnell ruba palla e appoggia a canestro, riportando Milano sul +12: 34-22. Il tecnico di Bologna Mumbru chiama time out.

20:55

Diouf a segno per Bologna, poi tanti errori: 30-22

Bologna riparte da un bel canestro di Diouf, poi serie di errori da una parte e dall'altra. Si segna con il contagocce nel secondo quarto.

20:51

+++ Primo quarto: Olimpia avanti 30-20 +++

Troppi errori in attacco per Bologna, Milano ne approfitta e Cole (allo scadere del primo quarto) insacca la tripla del +10: 30-20 per l'Olympia.

20:49

Ancora una schiacciata per Milano: 25-20

Booker schiaccia al termine di una bella azione personale: 25-20 per Milano a 50" dalla fine del parziale.

20:46

Doppia schiacciata per Milano: 23-18

Schiacciata di Wright che esalta i tifosi. Poi palla recuperata di Thompson e contropiede di Burnell che si chiude con un' altra schiacciata: 23-18 per Milano

20:42

Milano avanti 17-15: time out Bologna

Thompson insacca dalla distanza, poi Baldasso va a segno, ma ancora Thompson riporta avanti Milano (17-15). Il coach di Bologna chiama il primo time out della gara.

20:41

Milano torna avanti: 11-9

Sul parziale di 10-9 per la Virtus, errore dalla distanza di Alston: dalla parte opposta grande percussione di Thompson che ribalta il parziale.

20:37

Virtus avanti 7-5

Milano vola sul 5-0 ma poi subisce la rimonta di Bologna, che ribalta il risultato con un parziale di 7-0: gran tripla di Frazier.

20:34

La prima tripla è di Guduric

Guduric sbaglia una tripla dall'angolo al primo tiro, ma si riscatta sul secondo tentativo: primi tre punti della gara.

20:31

Si parte: inizia Milano-Bologna

Inizia la sfida: palla a due vinta da Milano che gestisce il primo possesso.

20:30

Il quintetto di Milano

Thompson, Hall, Guduric, Peters, Wright.

20:30

Il quintetto di Bologna

Frazier, Carr, More, Edwards, Altson Jr.

20:20

Le squadre entrano in campo

Le due squadre in campo per il riscaldamento. A breve l'inizio della sfida.

20:18

Mambrù punta sulla difesa, Poeta sulla gestione del pallone: parlano i coach

Pochi minuti prima dell'inizio della sfida i due tecnici hanno parlato ai microfoni di Sky. "La difesa sarà la chiave per provare a battere una squadra forte come Milano", ha detto il coach di Bologna Mambrù. Il tecnico di Milano Poeta ha invece dichiarato: "Vogliono correre in transizione, per noi sarà chiave tenere sotto controllo la gestione del pallone".

20:10

Olimpia-Virtus e il precedente in Supercoppa

Olimpia Milano e Virtus Bologna si sono già affrontate nella semifinale della Supercoppa Italiana. Ad avere la meglio (80-71) è stato il club meneghino, che poi si è aggiudicato anche il trofeo, sconfiggendo Venezia in finale (LEGGI TUTTO...)

20:02

Bologna e Milano, ok in campionato

Le due formazioni arrivano al derby europeo dopo due successi in campionato nella gara d'esordio (LEGGI TUTTO...)

19:49

Mumbrù: "Stiamo migliorando"

19:38

Poeta: "Sarà una gara molto dura"

Alex Mumbrú, coach della Virtus, alla vigilia della sfida con Milano: "Sarà una partita difficile, questa è la nostra terza gara in trasferta. Affronteremo una grande squadra che, dopo aver perso all’esordio, cercherà sicuramente di riprendersi in casa. Abbiamo già giocato contro di loro nella Supercoppa Italiana: da parte nostra, stiamo migliorando e vogliamo dimostrarlo"

Peppe Poeta, tecnico dell'Olimpia Milano, ha giocato in anticipo la sfida con la Virtus: "Ci aspettiamo una partita molto dura: quello che è successo in Supercoppa è irrilevante, perché ogni partita è diversa. La Virtus ha dimostrato qualità e atletismo nelle due partite contro Fenerbahce e Varese. La transizione difensiva sarà cruciale per noi, così come gestire bene ogni possesso offensivo per impedire il loro gioco in campo aperto".

19:30

Olimpia Milano-Virtus Bologna, come seguirla in tv e streaming

Cresce l'attesa per Olimpia Milano-Virtus Bologna, seconda giornata della regular season di Eurolega 2026/27. All'Unipol Forum di Assago si sfidano, nel derby d'Italia in salsa continentale, i biancorossi di coach Giuseppe Poeta e le Vu nere, guidate in panchina da Alex Mumbrù. Ecco come seguirla LIVE in tv e streaming

Unipol Forum - Assago