Olimpia Milano-Virtus Bologna diretta Eurolega: segui il derby italiano in Europa, il risultato LIVE
7 min
Pubblicato il 29.09.2026, 19:30 (Aggiornato il 29.09.2026, 21:10)
Torna l'Eurolega e per le formazioni italiane in lizza è già un derby pesante quello che metterà di fronte Milano e Bologna dopo i ko al debutto rimediati rispettivamente contro Partizan Belgrado e Fenerbahce. L'appuntamento dell'Unipol Forum di Assago dunque, lungi dall'essere decisivo per il prosieguo della competizione, rappresenterà un viatico per le ambizioni delle squadre di Poeta e Mumbrù, intenzionate a riscattarsi dopo le magre figure rimediare nella scorsa edizione. Segui la diretta del match e tutti gli aggiornamenti sul sito del Corriere dello Sport-Stadio
21:10
La Virtus accorcia le distanze: 41-31
Tripla di Edwards, poi tap in di Diarra: parziale di 5-0 per la Virtus che torna a -10.
21:08
Milano prende il largo: 41-26
Burnell guadagna l'ennesimo rimbalzo sotto canestro e insacca: 41-26 per Milano.
21:04
Milano vola a +13: 37-24 per l'Olimpia
Mattews insacca dalla distanza e porta Milano sul +13. I campioni d'Italia avanti 37-24.
21:00
Mini rissa in campo
Si scaldano gli animi: Hackett e Mattews si strattonano e i compagni entrano in scena. Momenti di tensione in campo.
20:58
Burnell a segno: time out per la Virtus
Jason Burnell ruba palla e appoggia a canestro, riportando Milano sul +12: 34-22. Il tecnico di Bologna Mumbru chiama time out.
20:55
Diouf a segno per Bologna, poi tanti errori: 30-22
Bologna riparte da un bel canestro di Diouf, poi serie di errori da una parte e dall'altra. Si segna con il contagocce nel secondo quarto.
20:51
+++ Primo quarto: Olimpia avanti 30-20 +++
Troppi errori in attacco per Bologna, Milano ne approfitta e Cole (allo scadere del primo quarto) insacca la tripla del +10: 30-20 per l'Olympia.
20:49
Ancora una schiacciata per Milano: 25-20
Booker schiaccia al termine di una bella azione personale: 25-20 per Milano a 50" dalla fine del parziale.
20:46
Doppia schiacciata per Milano: 23-18
Schiacciata di Wright che esalta i tifosi. Poi palla recuperata di Thompson e contropiede di Burnell che si chiude con un' altra schiacciata: 23-18 per Milano
20:42
Milano avanti 17-15: time out Bologna
Thompson insacca dalla distanza, poi Baldasso va a segno, ma ancora Thompson riporta avanti Milano (17-15). Il coach di Bologna chiama il primo time out della gara.
20:41
Milano torna avanti: 11-9
Sul parziale di 10-9 per la Virtus, errore dalla distanza di Alston: dalla parte opposta grande percussione di Thompson che ribalta il parziale.
20:37
Virtus avanti 7-5
Milano vola sul 5-0 ma poi subisce la rimonta di Bologna, che ribalta il risultato con un parziale di 7-0: gran tripla di Frazier.
20:34
La prima tripla è di Guduric
Guduric sbaglia una tripla dall'angolo al primo tiro, ma si riscatta sul secondo tentativo: primi tre punti della gara.
20:31
Si parte: inizia Milano-Bologna
Inizia la sfida: palla a due vinta da Milano che gestisce il primo possesso.
20:30
Il quintetto di Milano
Thompson, Hall, Guduric, Peters, Wright.
20:30
Il quintetto di Bologna
Frazier, Carr, More, Edwards, Altson Jr.
20:20
Le squadre entrano in campo
Le due squadre in campo per il riscaldamento. A breve l'inizio della sfida.
20:18
Mambrù punta sulla difesa, Poeta sulla gestione del pallone: parlano i coach
Pochi minuti prima dell'inizio della sfida i due tecnici hanno parlato ai microfoni di Sky. "La difesa sarà la chiave per provare a battere una squadra forte come Milano", ha detto il coach di Bologna Mambrù. Il tecnico di Milano Poeta ha invece dichiarato: "Vogliono correre in transizione, per noi sarà chiave tenere sotto controllo la gestione del pallone".
20:10
Olimpia-Virtus e il precedente in Supercoppa
Olimpia Milano e Virtus Bologna si sono già affrontate nella semifinale della Supercoppa Italiana. Ad avere la meglio (80-71) è stato il club meneghino, che poi si è aggiudicato anche il trofeo, sconfiggendo Venezia in finale (LEGGI TUTTO...)
20:02
Bologna e Milano, ok in campionato
Le due formazioni arrivano al derby europeo dopo due successi in campionato nella gara d'esordio (LEGGI TUTTO...)
19:49
Mumbrù: "Stiamo migliorando"Alex Mumbrú, coach della Virtus, alla vigilia della sfida con Milano: "Sarà una partita difficile, questa è la nostra terza gara in trasferta. Affronteremo una grande squadra che, dopo aver perso all’esordio, cercherà sicuramente di riprendersi in casa. Abbiamo già giocato contro di loro nella Supercoppa Italiana: da parte nostra, stiamo migliorando e vogliamo dimostrarlo"
19:38
Poeta: "Sarà una gara molto dura"
Peppe Poeta, tecnico dell'Olimpia Milano, ha giocato in anticipo la sfida con la Virtus: "Ci aspettiamo una partita molto dura: quello che è successo in Supercoppa è irrilevante, perché ogni partita è diversa. La Virtus ha dimostrato qualità e atletismo nelle due partite contro Fenerbahce e Varese. La transizione difensiva sarà cruciale per noi, così come gestire bene ogni possesso offensivo per impedire il loro gioco in campo aperto".
19:30
Olimpia Milano-Virtus Bologna, come seguirla in tv e streaming
Cresce l'attesa per Olimpia Milano-Virtus Bologna, seconda giornata della regular season di Eurolega 2026/27. All'Unipol Forum di Assago si sfidano, nel derby d'Italia in salsa continentale, i biancorossi di coach Giuseppe Poeta e le Vu nere, guidate in panchina da Alex Mumbrù. Ecco come seguirla LIVE in tv e streaming
Unipol Forum - Assago
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