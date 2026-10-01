Impresa della Virtus Bologna in Eurolega: battuti i campioni dell'Olympiacos

BOLOGNA - Impresa della Virtus Bologna che nella 3ª giornata di Eurolega batte 96-94 i greci dell’Olympiacos, campioni d’Europa in carica. Al PalaDozza, a due giorni dalla sconfitta di martedì nel derby italiano contro l’Armani Milano, le Vu Nere di coach Mumbrú sono trascinate da 22 punti (e 10 assist) di Carr, 18 punti (e 14 rimbalzi) di Diarra e 17 punti di Alston Jr.. La vittoria, la prima stagionale in Eurolega dopo due ko, è arrivata proprio all'ultimo secondo: sulla sirena Carr (sul 94-93 per gli ospiti) ha indovinato una "bomba" da tre punti che ha fatto esplodere il palazzetto di Bologna.