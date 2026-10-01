Impresa della Virtus Bologna in Eurolega: battuti i campioni dell'Olympiacos
BOLOGNA - Impresa della Virtus Bologna che nella 3ª giornata di Eurolega batte 96-94 i greci dell’Olympiacos, campioni d’Europa in carica. Al PalaDozza, a due giorni dalla sconfitta di martedì nel derby italiano contro l’Armani Milano, le Vu Nere di coach Mumbrú sono trascinate da 22 punti (e 10 assist) di Carr, 18 punti (e 14 rimbalzi) di Diarra e 17 punti di Alston Jr.. La vittoria, la prima stagionale in Eurolega dopo due ko, è arrivata proprio all'ultimo secondo: sulla sirena Carr (sul 94-93 per gli ospiti) ha indovinato una "bomba" da tre punti che ha fatto esplodere il palazzetto di Bologna.
Domenica la Virtus contro la Maxima Roma
Il successo di stasera è anche una bella spinta per la Virtus dopo un avvio di stagione complicato, sebbene in Serie A le cose siano andate meglio, grazie all'esordio positivo contro Varese. La formazione emiliana tornerà sul parquet domenica prossima per ospitare in campionato la Maxima Roma, reduce dalla larghissima vittoria in Eurocup contro il Cluij. In Eurolega invece il prossimo impegno della Virtus Bologna è fissato per l'8 ottobre, in casa del Bayern Monaco.
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