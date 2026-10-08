Eurolega, colpo Virtus in casa del Bayern. Olimpia ancora ko

Splendida vittoria per Bologna, che nel finale ha ragione dei tedeschi. Crolla invece alla distanza Milano, stavolta travolta dal Maccabi Tel Aviv
Scegli Corriere dello Sport come fonte preferita su Google

2 min

Pubblicato il 08.10.2026, 22:34

EurolegaBasketOlimpia MilanoVirtus Bolognapoetamumbrù

1 / 2

Successiva

Quarta giornata di Eurolega e ancora una sconfitta per Milano, sono tre, annichilita dal Maccabi Tel Aviv. Vince invece la Virtus Bologna, che sorprende a domicilio il Bayern Monaco, trovando la seconda vittoria consecutiva.

Virtus Bologna corsara in casa del Bayern

Fantastico acuto della Virtus Bologna, che passa a Monaco di Baviera e vola in classifica. I ragazzi di Mumbrù giocano un match di grande personalità contro il Bayern e alla fine meritano il colpo corsaro in casa dei tedeschi, che matura nella seconda parte di gara, per 94-87. Seconda vittoria consecutiva in Eurolega per le Vu Nere, che dunque sbancano il BMW Park di Monaco di Baviera. Decisivo Moore, che trascina i felsinei con 20 punti e 9 rimbalzi. Non bastano ai tedeschi i 18 punti messi a segno da Da Silva e Washington.

1 / 2

Successiva
Tutte le news
Eurolega

Da non perdere

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS