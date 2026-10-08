Eurolega, colpo Virtus in casa del Bayern. Olimpia ancora ko

Quarta giornata di Eurolega e ancora una sconfitta per Milano , sono tre, annichilita dal Maccabi Tel Aviv. Vince invece la Virtus Bologna, che sorprende a domicilio il Bayern Monaco, trovando la seconda vittoria consecutiva.

Virtus Bologna corsara in casa del Bayern

Fantastico acuto della Virtus Bologna, che passa a Monaco di Baviera e vola in classifica. I ragazzi di Mumbrù giocano un match di grande personalità contro il Bayern e alla fine meritano il colpo corsaro in casa dei tedeschi, che matura nella seconda parte di gara, per 94-87. Seconda vittoria consecutiva in Eurolega per le Vu Nere, che dunque sbancano il BMW Park di Monaco di Baviera. Decisivo Moore, che trascina i felsinei con 20 punti e 9 rimbalzi. Non bastano ai tedeschi i 18 punti messi a segno da Da Silva e Washington.