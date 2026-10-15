Milano sfiora la rimonta, ma non basta: anche Dubai passa al Forum

MILANO - Quarta sconfitta di fila (la quinta nelle ultime sei se si considera anche il campionato) per l'Olimpia Milano che non riesce a vedere la luce in fondo al tunnel. Nella sesta giornata della regular season di Eurolega, i campioni d'Italia in carica tentano la rimonta nel finale (29-18 il parziale dell'ultimo quarto) ma cedono anche a Dubai per 101-97, nonostante le prove positive di Mathews (21 punti) e Wright (16 punti). La squadra ospite vola sul 60-80 e lì si addormenta, permettendo ai padroni di casa di tornare anche a -2 (97-99) nel finale. I liberi di Bacon, però, chiudono i conti. Un ko, quello maturato all'Unipol Forum, che fa il paio con quello pesante di martedì 13 ottobre col Real Madrid che aveva già inasprito la crisi in casa biancorossa. I prossimi test - domenica a Napoli in Serie A e giovedì 22 a Milano con il Barcellona - saranno fondamentali per capire se i ragazzi di Poeta, fischiati dai suoi tifosi, sono nelle condizioni di uscire da un momento così complicato.