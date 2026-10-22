L'Olimpia Milano si arrende anche al Barcellona: fischi al Forum dopo l'ennesimo ko in Eurolega

Continua la serie nera in Eurolega per l'Armani Milano, che cade in casa contro il Barcellona (81-89) e colleziona la quinta sconfitta consecutiva (la sesta in sette partite giocate), facendo così registrare la peggiore partenza in questa competizione dal 2009/2010 e con una doppia trasferta ad Atene all'orizzonte che potrebbe peggiorare ulteriormente la classifica.

Milano ko con il Barcellona e fischiata al Forum

Lo spettro di uscire dalla corsa per i playoff a novembre aleggia sul Forum, che fischia ancora tutta la squadra di coach Poeta all'uscita nel tunnel e rumoreggia contro alcuni giocatori, in particolare Guduric e i nuovi acquisti Thompson e Peters, mentre Dan Peterson a metà del quarto periodo, con Milano sotto di 14 (69-83) ne ha abbastanza e lascia la tribuna per tornare a casa. L'unico a non sprofondare è Burnell (15, 4/5 da tre). Per il Barcellona degli ex Punter (17) e Nebo (9) svettano anche Martin (14), Gibson (13) e Parra (12).

L'Olimpia aspetta Bologna, poi doppia trasferta ad Atene

Per Milano non il miglior modo di approcciarsi ai prossimi impegni, a partire dall'attesa sfida di campionato in programma domenica (25 ottobre), sempre al Forum, contro la Virtus Bologna: terzo atto stagionale fra le due big del basket italiano, con l'Olimpia che si è aggiudicata i primi due, in Supercoppa e in Eurolega, in quello che resta l'unico successo raccolto finora fuori dai confini. La prossima settimana, invece, appuntamento con la doppia trasferta ateniese: il 27 col Panathinaikos e il 30 con l'Olympiacos.