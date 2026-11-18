Killian Hayes è un nuovo giocatore del Barça. Lo rende noto il club tramite un comunicato ufficiale con il franco-statiunitense che ha firmato un contratto che lo legherà alla corte di coach Aleksander Sekulic fino al termine della stagione. Un vero e proprio colpo quello dei catalani, che completano così un roster stagionale già flagellato dagli infortuni di Kevin Punter e Umoja Gibson nel reparto guardie. Playmaker mancino di 196 centimetri, Hayes è un mago nella gestione della palla, avendo messo a referto 5 assist di media la sua esperienza Nba. Trattasi di un giocatore di 25 anni ma di grande esperienza, specialmente oltreoceano. Venne scelto con la 7a scelta assoluta al draft del 2020 dai Pistons ma non riuscì mai a rispecchiare le aspettative altissime che si avevano su di lui. Poi Brooklyn, Cleveland Charge (G-League). Nella stagione 2025-2026 ha giocato, sempre in Nba, nei Sacramento Kings con 5 punti e 3 assist di media. In Europa aveva giocato a Cholet e ad Ulm prima trasferirsi negli Stati Uniti.