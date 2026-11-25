Quando il proprio paese chiama bisogna rispondere presente. Lo sa bene Toko Shengelia , ala attualmente in forza al Dubai Basketball che pur di prendere parte agli impegni con la propria nazionale farà una vera e propria corsa contro il tempo per esserci. Famoso nel continente cestistico per la sua resilienza ed energia profusa sul parquet il 35enne si dimostra ancora una volta uomo-squadra anche con la Georgia. Non sarà la prima volta però che Toko fa cose del genere: era successo anche nel 2024 quando era in forza alla Virtus Bologna.

Toko tra Emirati Arabi e Georgia: 5 ore di volo e due partite cruciali in un giorno

Calendario fitto, fittissimo quello dell'ex Bologna e Chicago. Mercoledì 25 novembre Dubai ospiterà infatti il Partizan Belgrado alle 19:00. Gli emiratini sono attualmente quarti in Eurolega e vorranno provare a racimolare più punti possibile per puntare ai posti alti dei playoff. Gli ospiti, però, stanno mostrando un buon stato di forma da 2 vittorie nelle ultime 4 partite disputate, delle quali l'ultima proprio domenica contro Dubai in campionato. Dopo il match il georgiano sarà dunque costretto a scapicollarsi all'aereoporto, dove un volo notturno di circa cinque ore lo trasferirà ad Atene. Il giorno successivo, ammesso che si possa definire tale, nella capitale ellenica la sua Georgia si giocherà le qualificazioni ai Mondiali 2027 alle 20:00 locali. Contro una potenza del basket europeo come la Grecia e con due ore di fuso orario rispetto agli Emirati. Nel 2024 aveva fatto la stessa cosa, partita d'Eurolega tra Virtus e Fenerbahce il giovedì e Georgia-Finlandia il venerdì, sfide in cui refertò rispettivamente 23 e 24 punti, non soffrendo apparentemente lo scombussolamento a marce forzate.