Eurobasket Women 2023, Italia ko al debutto: vince la Repubblica Ceca 61-58

TEL AVIV (ISRAELE) - Debutto amaro per l'Italia agli Europei di basket femminile in corso di svolgimento in Israele e Slovenia. A Tel Aviv le ragazze di coach Lino Lardo si sono arrese contro la Repubblica Ceca per 61-58 nella prima gara d'apertura del gruppo B dopo aver amministrato il vantaggio per gran parte del match. Le azzurre sprecano 14 punti di vantaggio e sbagliano all'ultimo secondo la tripla per raggiungere l'overtime con Cecilia Zandalasini (10 punti, 8 assist e 5 rimbalzi). Bene, nonostante la sconfitta, anche Andre e Keys, autrici anch'esse di 10 punti. Le giocatrici della ct Romana Ptackova non si disuniscono nel momento di maggiore difficoltà e grazie ai 14 punti a testa del duo Hamzova-Holesinska conquistano il primo successo nel torneo continentale.