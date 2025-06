Italbasket donne, battuta nuovamente in amichevole la Repubblica Ceca a Brno

Ancora un successo per la Nazionale femminile di basket, che ha superato la Repubblica Ceca 68-67 nel secondo test amichevole disputato a Brno a porte chiuse. Un'altra buona prova in vista del debutto all'Eurobasket Women 2025, che vedrà il girone delle italiane giocarsi al PalaDozza di Bologna dal 18 al 21 giugno. Coach Andrea Capobianco ha scelto come quintetto iniziale Verona, Spreafico, Zandalasini, Madera e Cubaj, e l'Italia ha confermato i segnali positivi visti nella prima amichevole (anche'essa vinta sempre contro la Repubblica Ceca 74-48). La miglior marcatrice è stata Marianella Santucci con 16 punti, career high in azzurro per lei, così come per Valeria Trucco, autrice di 9 punti.