Italia-Serbia diretta: Europei femminili, l'esordio delle azzurre LIVE

BOLOGNA - Esordio europeo per le Azzurre del Basket che questa sera al PalaDozza di Bologna affrontano nella prima partita del Gruppo B la Serbia. Non ci sono margini di errore in questo torneo continentale in cui soltanto le prime due squadre di ogni raggruppamento si qualificano per i quarti di finale in programma ad Atene il 24 e 25 giugno.

21:17

Europei, Italia avanti 19-18

La tripla di Santucci riporta l'Italia in parità. Il tiro da tre di Matera regala il primo vantaggio all'Italia. Tiri liberi per la Serbia: Rosić li realizza entrambi. Al termine del primo quarto, l'Italia è in vantaggio per 19-18

21:13

Italia-Serbia: 13-16

Yvonne Anderson mantiene la distanza di sicurezza con un canestro fondamentale. L'Italia si riporta sotto con un tiro libero. Le Azzurre ora sembrano più reattive sotto i tabelloni: la Serbia chiama il primo time out

21:09

Italia-Serbia: 12-14

L'Italia resta in partita, grande entrata di Cecilia Zandalasini che firma i primi due punti della partita. Ancora Cecilia Zandalasini protagonista: l'italiana va ancora a segno.

21:07

Italia-Serbia: 6-12

Ancora due punti pesanti per Lorela Cubaj, la Serbia mantiene le azzurre a distanza con due tiri liberi, poi Dugalić va a segno con una tripla

21:04

Italia-Serbia: 4-7

Avvio sofferto per l'Italia: primi due punti per le Azzurre segnati da Costanza Verona, le serbe replicano con una tripla. Poi Anderson allunga il divario, Cubaj riduce il margine

21:01

Italia-Serbia, palla a due: si comincia!

Al PalaDozza di Bologna è iniziata Italia-Serbia, prima partita del gruppo B del girone degli Europei femminili di basket.

20:55

Dove vedere Italia-Serbia in TV e streaming

La partita Italia-Serbia, prima partita del Gruppo B degli Europei femminili 2025, sarà trasmessa in diretta TV a partire dalle ore 21 su Rai Sport, Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport Arena (canale 204). Disponibile anche in streaming su RaiPlay, Now, DAZN e Sky Go.

20:45

Europei, le convocate della Serbia

Questo l’elenco delle dodici giocatrici convocate della Serbia: Ivana Raca, Nevena Rosić, Yvonne Anderson, Marta Mitrović, Jovana Nogić, Teodora Turudić, Maša Janković, Jovana Boričić, Jovana Popović, Angela Dugalić, Ivana Katanić, Mina Đorđević.

20:30

Italia, le convocate di Capobianco

Il ct dell’Italbasket femminile ha convocato dodici giocatrici per gli Europei, ecco l’elenco: Jasmine Keys, Francesca Pasa, Costanza Verona, Cecilia Zandalasini, Francesca Pan, Lorela Cubaj, Sara Madera, Mariella Santucci, Martina Fassina, Olbis Futo Andrè, Laura Spreafico, Stefania Trimboli.

20:15

Italia, obiettivo Mondiali

Il vero obiettivo della squadra azzurra guidata da coach Andrea Capobianco è l’accesso tra le prime cinque squadre della rassegna europea che consentirebbe all’Italia di partecipare ai tornei pre-Mondiali del 2026 che metteranno in palio gli ultimi posti per la qualificazione per Berlino.

20:00

Europei, il girone dell’Italia

L’Italia femminile di basket è stata sorteggiata nel gruppo B con Serbia, Slovenia e Lituania: le prime due squadre si qualificheranno per i quarti: la fase finale degli Europei è in programma dal 24 giugno ad Atene.

