Europei femminili, l'Italia batte anche la Slovenia e vola ai quarti

Due su due per l'Italia di coach Andrea Capobianco, che conquista con un turno di anticipo la qualificazione ai quarti di finale degli Europei femminili di basket. Dopo l'impresa con la Serbia, per le Azzurre arriva il successo bis sulla Slovenia, che spalanca le porte del passaggio del turno, con l'ultimo match del Gruppo B contro la Lituania che diventerà allora uno spareggio per il primo posto (e per non trovare subito la Francia).