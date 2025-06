Europei femminili, Italbasket prima nel girone a punteggio pieno

È un'Italia da stropicciarsi gli occhi quella di Capobianco, che manda in visibilio il PalaDozza conquistando il primo posto nel Gruppo B degli Europei di basket femminili e volando ai quarti, già conquistati dopo il successo con la Slovenia, da prima in classifica e a punteggio pieno. Ora la sfida contro la Turchia e non contro lo spauracchio Francia, evitato proprio grazie al successo di questa sera.