Italia-Turchia, Eurobasket femminile: orario e dove vedere la partita in tv e in streaming

ATENE (Grecia) - Il girone di qualificazione è stato esaltante, con tre successi in altrettante partite sul parquet di Bologna contro Lituania, Slovenia e Serbia. Ora la fase finale degli Europei di basket femminile si sposta in Grecia dove questa sera l' Italia di Capobianco sfiderà la Turchia per centrare l’accesso in semifinale.

Italia-Turchia, dove vederla in tv e in streaming

La sfida Italia-Turchia valevole per i quarti di finale degli Europei femminili di basket verrà trasmessa in diretta e in esclusiva su Sky Sport Uno e Sky Sport Max, e in streaming su Sky Go e su NOW.

Italia-Turchia, orario della partita

La sfida dei quarti di finale Italia-Turchia in programma al Pireo di Atene avrà inizio alle 19.30.