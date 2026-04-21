Mondiali Donne, girone di ferro per l'Italia con Stati Uniti e Cina

Urna poco benevola per l'Italia nel sorteggio per i Mondiali femminili di basket in programma in Germania, a Berlino, dal 4 al 13 settembre 2026. Le azzurre di coach Capobianco, che sono tornate a qualificarsi 32 anni dopo l'ultima partecipazione nel 1994 ed erano inserite in terza fascia, sono infatti capitate in un gruppo di ferro.