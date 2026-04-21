Mondiali Donne, girone di ferro per l'Italia con Stati Uniti e Cina
Urna poco benevola per l'Italia nel sorteggio per i Mondiali femminili di basket in programma in Germania, a Berlino, dal 4 al 13 settembre 2026. Le azzurre di coach Capobianco, che sono tornate a qualificarsi 32 anni dopo l'ultima partecipazione nel 1994 ed erano inserite in terza fascia, sono infatti capitate in un gruppo di ferro.
Le azzurre giocheranno per il terzo posto
Due superpotenze, anche del basket femminile, ed un'avversaria più abbordabile. Dal bussolotto del Kraftwerk Berlin l'Italia pesca i favoritissimi Stati Uniti, la Cina e la Repubblica Ceca, con la quale le azzurre si giocheranno il terzo posto. Il regolamento prevede infatti che le vincenti dei quattro gironi approderanno direttamente ai quarti di finale, con le secone e le terze a spareggiare e le quarte eliminate.