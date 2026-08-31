Mondiale di basket femminile: l'Italia in partenza per Berlino. Le convocate del ct Capobianco 

I ragazzi si devono ancora qualificare , mentre le ragazze hanno già il pass in tasca. Già, la viligia è pronta e adesso la prossima destinazione è Berlino, sede del Mondiale di basket. Il ct dell'Italia femminile, Andrea Capobianco, ha ufficializzato l'elenco delle 12 azzurre scelte per partecipare al torneo più importante della stagione. Lasciano il gruppo Carlotta Zanardi, Ilaria Panzera e Francesca Leonardi e, per motivi fisici, Laura Spreafico e Martina Kacerik, sostituite queste ultime da Matilde Villa e Vittoria Blasigh , alla prima competizione internazionale con la maglia della senior.

Mondiali, le parole di Capobianco

"Ringrazio Carlotta, Ilaria e Francesca e con loro anche Caterina Gilli e tutte le altre azzurre che hanno condiviso il nostro percorso con noi dal primo giorno di raduno, il 4 agosto - ha detto Capobianco -. Hanno fatto parte del viaggio e continueranno a farlo idealmente insieme a noi anche a Berlino". Al Mondiale l'Italia farà il suo esordio venerdì prossimo, 4 settembre, contro la Repubblica Ceca, poi affronterà domenica gli Stati Uniti e lunedì la Cina. Al termine della prima fase le vincenti dei quattro gironi accederanno ai Quarti di finale mentre seconde e terze giocheranno lo spareggio.