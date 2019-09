Basket, diretta Italia-Spagna LIVE: formazioni e dove vederla in tv

WUHAN (Cina) – Entra nel vivo il campionato del mondo di basket, con le gare, già decisive, della seconda fase. L’Italia alle 14.30 affronta la fortissima Spagna, una delle favorite per il titolo iridato, allenata dal bresciano Sergio Scariolo. In caso di sconfitta gli azzurri sarebbero eliminati dal Mondiale, mentre, per puntare al passaggio ai quarti di finale, la nostra nazionale deve battere Spagna e Portorico per poi sperare in un successo della Serbia con gli iberici. Con due vittorie azzurre e il successo spagnolo contro i serbi si andrebbe invece classifica avulsa.

A Twitter List by CorSport

Italia-Spagna, tra gli iberici quattro uomini Nba

Il nostro ct Meo Sacchetti conta soprattutto su Belinelli e Gallinari, ma sarà necessario l’apporto di tutta la squadra per avere la meglio sullo squadrone spagnolo. “Dobbiamo ripartire dai trenta minuti contro la Serbia e sforzarci di rimanere in gara anche nei restanti dieci. Sappiamo che sarà difficile, ma sappiamo anche di potercela fare”, le parole della vigilia di Amedeo Della Valle, che fa riferimento al match perso con la Serbia, 92-77 mercoledì scorso.

La Spagna può contare su quattro giocatori che militano nell’Nba: Ricky Rubio dei Phoenix Suns, Marc Gasol dei Toronto Raptors, Willy Hernangomez dei Charlotte Honrets e Juancho Hernangomez dei Denver Nuggets. Anche il coach Scariolo è nell’Nba, vice allenatore dei Toronto Raptors campioni in carica. Da tenere d’occhio pure i veterani Rudy Fernandez e Sergio Llull.

Italia-Spagna, diretta tv

Il match tra Italia e Spagna, in programma oggi alle 14,30 ora italiana, sarà trasmesso in diretta su Sky Sport Arena e Sky Sport Uno, con il commento di Flavio Tranquillo e Davide Pessina.

I roster delle due nazionali

Italia: 00 Amedeo Della Valle, 3 Marco Belinelli, 5 Alessandro Gentile, 6 Paul Biligha, 7 Luca Vitali, 8 Danilo Gallinari, 10 Daniel Hackett, 12 Ariel Filloy, 15 Jeff Brooks, 16 Amedeo Tessitori, 23 Awudu Abass, 70 Luigi Datome. Ct: Romeo Sacchetti.

Spagna: 1 Quino Colom, 5 Rudy Fernandez, 8 Pau Ribas, 9 Ricky Rubio, 10 Victor Claver, 13 Marc Gasol, 14 Willy Hernangomez, 18 Pierre Oriola, 22 Xavier Rabaseda, 23 Sergio Llull, 33 Javier Beiran, 41 Juancho Hernangomez. Ct: Sergio Scariolo.

Arbitri: Steven Anderson (Stati Uniti), Guilherme Locatelli (Brasile), Omar Bermudez Mariscal (Messico).