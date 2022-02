Mondiali Basket, ritardata la partenza dell'Italia per Reykjavik

ROMA - Un piccolo contrattempo per la Nazionale di basket: le cattive condizioni meteorologiche sui cieli islandesi hanno sconsigliato la partenza per Reykjavik prevista per il primo pomeriggio. Il viaggio è stato dunque riprogrammato nella mattinata di domani, mercoledì 23 febbraio. Il Commissario Tecnico Meo Sacchetti ha comunque scelto i 13 Azzurri che voleranno in Islanda e che oggi pomeriggio sosterranno una sessione di allenamento presso il PalaDozza a Bologna. Sono stati autorizzati a lasciare il raduno, ma rimanendo a disposizione per la partita di domenica prossima, gli atleti Gabriele Procida, Leonardo Totè e Mattia Udom. Questa la lista dei 13 azzurri: Amedeo Della Valle; Niccolò Mannion; Paul Biligha ; Stefano Tonut; Diego Flaccadori; Amedeo Vittorio Tessitori; Matteo Spagnolo; Raphael Gaspardo; Matteo Imbrò; Michele Vitali; Davide Alviti; Nicola Akele; Alessandro Pajola.