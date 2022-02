L'Italbasket non sbaglia, Islanda ko 95-87: super Della Valle

BOLOGNA - Non sbaglia l'Italbasket che nella quarta giornata delle qualificazioni Mondiali supera l'Islanda per 95-87. Riscattato il ko di tre giorni fa al supplementare grazie ad una prestazione solida dei ragazzi di Sacchetti che rialzano la testa nella classifica del gruppo H. Sostanziale equilibrio nei primi due quarti con le due formazioni che si rispondono punto su punto. Assolo di Fridriksson per gli islandesi, Mannion per gli azzurri, poi si sblocca Della Valle e con un mini-parziale la nazionale italiana chiude sul +8 all'intervallo: 53-45. Al ritorno sul parquet è ancora Della Valle il protagonista (top scorer azzurro con 26 punti), iniziano a girare i motori di Pajola e Alviti e l'Italbasket aumenta il vantaggio sul 74-62. Negli ultimi dieci amministrano il risultato gli azzurri con Vitali e Mannion (17 e 16 punti alla fine) nonostante tutti gli sforzi di Fridirksson che chiude l'incontro con 30 punti a referto. Non si è disputata l'altra gara del girone tra l'Olanda e la Russia con gli olandesi che si sono rifiutati di disputare il match: in estate l'Italia dovrà affrontare tutte e due per chiudere questa fase delle qualificaizoni.