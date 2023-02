Diretta Spagna-Italia Qualificazioni FIBA World Cup: dove vederla in streaming

L’Italbasket è pronta a una serata di gala per chiudere il percorso di qualificazione al Mondiale del 2023. La Nazionale di Gianmarco Pozzecco - che ha già staccato il pass per la rassegna iridata che si disputerà dal 25 agosto al 10 settembre in Giappone, Filippine e Indonesia – si appresta ad affrontare la Spagna campione d’Europa in carica. Giovedì, al Modigliani Forum di Livorno, gli azzurri hanno battuto l’Ucraina 85-75, trascinati da Spissu e Mannion, e ora sono pronti a mettersi alla prova contro le Furie Rosse di Sergio Scariolo, che guidano il gruppo L con un bottino di 8 vittorie e una sola sconfitta. Per l’Italbasket la partita di Caceres sarà anche l’occasione di vendicare il precedente dello scorso 11 novembre, quando la Spagna si impose 88-84 alla Vitrifrigo Arena di Pesaro.