Datome, l'ultima partita in Italia: ecco quando si giocherà

Datome, l'ultima partita in Italia: la data

Per l'occasione la Nazionale del coach Gianmarco Pozzecco ha organizzato un amichevole a poco più di 10 giorni dall’inizio della FIBA World Cup contro il Portorico. Non solo un modo per testare la preparazione, ma anche l'ultimo match in Italia per il Capitano Azzurro Gigi Datome. Il match si disputerà il 13 agosto al Pala De André di Ravenna, e vedrà il saluto ad una leggenda del nostro basket.