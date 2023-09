Pozzecco piange dopo il trionfo dell'Italia. Poi chiama Petrucci davanti alla tv: "Vieni qui, amore mio"

MANILA (Filippine) - L’entusiasmo per la vittoria contro Portorico è strabordante, e il Coach dell’Italia Gianmarco Pozzecco si lascia andare davanti ai microfoni di Rai. "Non ci credeva nessuno a questa qualificazione ai quarti - afferma il coach azzurro - probabilmente solo il papà di Gigi (Datome) ci credeva perché sa chi è il figlio. Nessuno se lo aspettava ma io conosco il valore di questi ragazzi. Siamo ai quarti dei Mondiali ed è tipo come fossimo imbucati a una festa. In Italia c'è la cultura di dire che sei scarso e sei sfavorito e invece noi non lo abbiamo mai detto. E' una delle pagine più belle della storia della nostra pallacanestro. Ai Mondiali era dalle guerre puniche che non arrivavamo fino qui. A chi lo dedico? Alla mia figlia di sei mesi e poi a mia moglie e alla mia famiglia”.