Mondiali basket, Italia-Usa: orario e dove vederla in tv e streaming

Italia-Usa, dove e quando si gioca

La sfida Italia-Usa valida per i quarti di finale dei Mondiali di basket andrà in scena oggi (martedì 5 settembre) alle ore 14.40 italiane a Manila, nelle Filippine.

Italia-Usa, dove vederla in diretta tv e in streaming

Sarà possibile seguire il quarto di finale dei Mondiali tra Italia e Stati Uniti in diretta tv in chiaro su Rai 2. Sarà inoltre visibile via satellite su Sky e in streaming su Dazn, SkyGo, Now e RaiPlay. In alternativa sarà possibile seguire gli aggiornamenti live di tutti i match dei Mondiali sul nostro sito.

Italia-Usa, le due squadre

ITALIA: 0 Marco Spissu (P), 7 Stefano Tonut (G), 9 Nicolò Melli (A), 13 Simone Fontecchio (A), 17 Giampaolo Ricci (A), 18 Matteo Spagnolo (P), 33 Achille Polonara (A), 35 Mouhamet Diouf (A/C), 40 Luca Severini (A/c), 50 Gabriele Procida (G/A), 54 Alessandro Pajola (P), 70 Luigi Datome. Ct: Giancmarco Pozzecco.

USA: 4 Tyrese Haliburton (G), 5) Mikal Bridges (A), 6 Cameron Johnson (A), 7 Brandon Ingram (A), 8 Paolo Banchero (A), 9) Bobby Portis Jr. (A), 10 Anthony Edwards (G), 11 Jalen Brunson (P), 12 Josh Hart (A), 13 Jaren Jackson Jr. (A), 14 Walker Kessler (C), 15) Austin Reaves (G). Ct: Steve Kerr.