Datome in lacrime per il ritiro: il bel gesto di Doncic è un omaggio

MANILA (Filippine) - Alla fine non ce l'ha fatta. Anzi, all'inizio. Già, durante l'inno nazionale, prima del via di Italia-Slovenia, Gigi Datome è scoppiato in lacrime non riuscendo a trattenere l'emozione accumulata. Del resto, stava per iniziare la sua ultima partita da giocatore di basket, da capitano dell'Italia. Datome ha pianto e poi ha aggiunto: "E' stato un bellissimo percorso. Di queste oltre 200 presenze, la metà sono state da capitano. Sono felice di finire con questa maglia, è quella che mi rappresenta di più. Questa è stata una delle estati più belle della mia vita. Lascio senza rimpianti e sono convinto della mia scelta. Stasera stava andando tutto bene, poi all'inno nazionale mi sono emozionato e non ce l'ho fatta. Ringrazio tutti per l'affetto".