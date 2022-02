Coppa Italia, Virtus Bologna ko: sarà Tortona a sfidare Milano in finale

PESARO – Saranno l' Armani Exchange Milano e la sorprendente Bertram Derthona Tortona a sfidarsi nella finale delle Final Eight di Coppa Italia in programma domenica 20 febbraio alle 18: la squadra di coach Messina, detentrice del trofeo, batte 69-63 la Germani Brescia guidata dai 22 punti di Rodriguez e dai 12 di Datome . Non bastano a coach Magro le ottime prove di Della Valle autore di 19 punti e di Petruccelli autore di 11 punti, che hanno permesso a Moss e compagni di giocarsi il match alla pari fino alla fine. Clamorosa impresa invece dei piemontesi di Ramondino , che alla loro prima esperienza in Coppa si guadagnano l'accesso alla sfida decisiva per la vittoria finale grazie al successo per 94-82 sulla Virtus Bologna : decisive per Tortona le prestazioni di Macura e Filloy , autori di 18 punti ciascuno: non basta a Scariolo un Belinelli da 18 punti.

Milano vola in finale a difendere il titolo: Brescia ko, che Rodriguez

Gran colpo d’occhio alla Vitrifrigo Arena di Pesaro, finalmente aperta al 60% della capienza totale: Della Valle guida l’ottimo avvio di Brescia, con Milano però pronta a rispondere con Bentil, Hall e Datome che portano a +9 la squadra di Messina alla fine del primo quarto. Laquintana interrompe il parziale di 10-0 dei milanesi con 6 punti di fila e riporta la Germani a -3, Delaney trova ottime soluzione offensive ma Petruccelli risponde prontamente. E’ Gabriel da tre a far esplodere i tifosi di Brescia e a portare i suoi sul +1, con Burns che firma il +3 e con Petruccelli che allunga sul 37-33: è solo una bomba di Rodriguez a permettere a Milano di chiudere il primo tempo sotto di uno. In avvio di secondo tempo Burns e Mitrou-Long portano a +4 i la Leonessa, Rodriguez però mette la quinta e piazza dodici punti in 5', portando i suoi ad affacciarsi all'ultimo quarto in vantaggio 54-50. Datome brucia la retina da tre e regala il +7, ma Moss e Della Valle tengono Brescia attaccata al match. I canestri del Chacho e di Hall riportano però Milano nuovamente avanti di tre possesi, ancora Della Valle però non si arrende e tiene i suoi a -4 con 2' da giocare. E' però Hines con quattro punti e i suoi importanti rimbalzi offensivia regalare lo strappo decisivo a Milano, che chiude il match vincendo 69-63 e guadagnando l'accesso alla finale di Coppa Italia.

Tortona, che impresa! Ramondino va in finale: Virtus Bologna ko

Undici punti di Sanders nei primi 5’ mettono in chiaro che Tortona non è in campo solo per timbrare il cartellino, con Belinelli che però tiene la Virtus a contatto con due triple e due assist a Jaiteh. Filloy e Mascolo regalano il +5 a coach Ramondino, prima del canestro+fallo di Cain che porta i piemontesi a +10 sul 24-14. Sono i canestri di Mannion e Jaiteh nel finale a permettere alle V nere di chiudere il primo quarto in svantaggio solo di sei sul 24-18. I piemontesi però non perdono continuità e grazia ad una tripla di Filloy in avvio di secondo quarto trovano nuovamente il vantaggio in doppia cifra, con Severini che firma il +12 con un tap-in in contropiede e con la tripla di Mascolo che porta il risultato sul 38-21 a 5’ dal riposo lungo. E’ Weems a dare una svegliata ai suoi con sei punti di fila, ma Sanders da tre risponde prontamente per Tortona, che chiude il primo tempo in vantaggio 50-41. 8-0 in un amen dei piemontesi in avvio, con Belinelli e un Teodosic poco incisivo provano invano a far tornare i suoi a contatto. Macura entra definitivamente in partita e guida i suoi allo strappo, con Daum che firma il +24 e permette ai suoi di affacciarsi all'ultimo quarto sull'80-54. Disperato il tentativo delle V nere di rientrare in partita, ma non c'è nulla da fare: Tortona controlla senza troppi patemi nonostante il 12-0 in avvio di Bologna, vince 94-82 e si gode i frutti di una grande impresa. Ramondino è in finale, alla prima esperienza dei piemontesi in Coppa Italia.