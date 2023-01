Final Eight Coppa Italia 2023, definito il tabellone: si parte con Milano-Brescia

BOLOGNA - La Lega Basket ha definito orari e programmazione televisiva della Frecciarossa Final Eight 2023 in programma al PalaAlpitour di Torino. La competizione partirà il 15 febbraio alle ore 18 con il derby lombardo tra l'Olimpia Milano campione di carica e la Germani Brescia che ha staccato l'ultimo pass disponibile per le F8 nonostante il ko sul campo della Scaligera Verona. Alle 20.45 scenderanno in campo la Carpegna Prosciutto Pesaro che sfiderà l'Openjobmetis Varese. Il 16 febbraio sarà la volta del big match tra Virtus Segafredo Bologna e Reyer Venezia (ore 18) mentre alle 20.45 Bertram Yachts Derthona Tortona e Dolomiti Energia Trentino si sfideranno per un posto in semifinale.