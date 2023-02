Basket, la Final Eight di Coppa Italia 2023 avrà un ambassador speciale

Con la conferenza stampa che si è tenuta a Torino nella Sala delle Feste di Palazzo Madama prosegue la marcia di avvicinamento alla Frecciarossa Final Eight di Coppa Italia, l'evento organizzato da Lega Basket Serie A, che assegnerà al Pala Alpitour di Torino dal 15 al 19 febbraio il secondo trofeo nazionale, giunto alla sua edizione numero 47, la 24/a da quando è¨stata introdotta la formula della Final Eight. Quest'edizione, che riporta il grande basket a Torino dopo 11 anni, ha già messo a segno un primo, importante risultato: per la finale di domenica 19 febbraio sono stati venduti tutti gli 11 mila posti disponibili, mentre sono rimasti pochi biglietti per le semifinali di sabato 18 febbraio.