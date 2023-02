Final Eight, impresa Brescia: elimina Milano e vola in semifinale

TORINO - Al via le Final Eight di Coppa Italia, ospitate in questa edizione da Torino e che si disputeranno in un PalaAlpitour da sold out. Con un ambassador d'eccezione come Carlton Meyers, si parte con i primi due quarti di finale tra Olimpia Milano e Germani Brescia e tra Carpegna Prosciutto Pesaro e Openjobmetis Varese. Domani le sfide tra la Virtus Segafredo Bologna e la Reyer Venezia e tra Bertam Yachts Derthona Tortona e Dolomiti Energia Trentino.