Basket, storica Brescia: la Germani piega la Virtus e vince la sua prima Coppa Italia

Della Valle incontenibile, la Leonessa domina

Match combattuto, certo, ma sempre in mano della Germani, che nonostante fosse reduce da sei sconfitte consecutive in campionato, gioca una FinalEight memorabile, eliminando Milano e Pesaro, prima di piegare le V Nere di coach Scariolo nell'appuntamento più importante. Grande protagonista del successo delle squadra di Magro è Amedeo Della Valle, autore di 26 punti e chiaramente MVP della finale. Determinanti anche i 13 punti di Petrucelli e la prestazione di Gabriel, che sfiora la doppia doppia con 9 punti e 10 rimbalzi. Ai felsinei non bastano i 24 punti di Belinelli, comunque grande protagonista di questa edizione di Coppa Italia.